حبس عامل وتاجر خردة 4 أيام لاتهامهما بسرقة محتويات مخزن شركة فى مدينة نصر

أمرت نيابة ثان مدينة نصر بحبس عامل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة محتويات من داخل مخزن شركة يعمل بها المتهم الأول.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة منقولات من داخل مخزن إحدى الشركات بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقه بعض المنقولات من داخل المخزن الخاص بالشركة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أن (مشرف أمن بالشركة محل البلاغ - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع (أحد تجار الخردة - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) أمكن ضبطه، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ، وعلمه بتواجد بعض المنقولات المتهالكة داخل المخزن الخاص بالشركة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة، وتمكنا من الاستيلاء على المسروقات المُشار إليها عقب انصراف العاملين بالشركة، ونقلها لمخزن خاص بالمتهم الثانى- كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - باستخدام سيارة نقل"مستأجرة"، وقام الثانى بشراء المسروقات مقابل مبلغ مالى، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ماجاء بأقوال المتهم الأول، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات داخل المخزن المُشار إليه والمبلغ المالى حصيلة بيع المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.