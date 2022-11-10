جوتيريش عن مبادرة آل جور : تمثل حقبة جديدة من الشفافيه لتتبع الانبعاثات الضارة

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعليقا على مبادرة TRACE الخاصة بنائب رئيس الولايات المتحدة السابق آل جور فى المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، إن مبادرات مثل هذه ستدشن حقبة من الشفافية الراديكالية لتتبع الانبعاثات، ما يزيد من صعوبة الغش فى الاقتصاد الأخضر، موضحا أن المبادرة تسعى لتتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن هذا ينبغى أن يكون دعوة للاستيقاظ للحكومات والقطاع المالى، لا سيما تلك التي تواصل الاستثمار باستخدام الوقود الأحفورى.

وكان أمين عام الأمم المتحدة استمع خلال كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ إلى مجموعته الاستشارية للشباب وأكد لهم أن نشاطهم في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أمر حاسم في مكافحة تغير المناخ وحثهم على عدم الاستسلام ووعد بأنه لن يتخلى عن محاربة القضية أيضًا.

ويذكر أن آل جور نائب الرئيس الأمريكى الأسبق أطلق مبادرة "سباق المناخ" خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ.

وقال نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، إن هناك 162 مليون طن كربون يتم إطلاقهم فى الهواء، مشيرا إلى أن العالم أمام مشكلة كبيرة بسبب هذه الأطنان من الكربون، مبينا أن تراكم ملايين الأطنان تقوم بحبس الحرارة، فالغازات الدفيئة توازى الحرارة الناتجة عن قنبلة هيروشيما 600 ألف مرة.