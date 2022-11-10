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جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2.5% أكتوبر الماضى

الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:09 ص
جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2.5% أكتوبر الماضى المركزى للإحصاء
كتب مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (137.2) نقطة لشهر اكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (2.5%) عن شهر سبتمبر 2022. 
 
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (7.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.4%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (30.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%).
 
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (16.3%) لشهر اكتوبر 2022 مقابل (7.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
 
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر اكتوبر 2022 مقارنة بشهـر سبتمبر 2022): 
 
 
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (7.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.4%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (3.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%).
... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.6%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.6%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (2.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.9%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (30.5%).
9- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (11.4%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.6%).
 
ثانياً: التغير السنوي (شهر اكتوبر 2022 مقارنة بشهر اكتوبر 2021):
 
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (23.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (49.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (34.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (34.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (32.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (28.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (17.8%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.8%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (13.6%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (24.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (17.6%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (19.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (9.6%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (28.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (14.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (4.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (4.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (19.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (21.2%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (20.9%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (18.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (17.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (17.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.6%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (17.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.0%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (20.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (20.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.2%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (8.5%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (43.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (32.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (19.5%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (19.0%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (9.6%).
10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (28.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (28.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.7%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (14.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (21.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (19.5%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (7.4%).

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