جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الأمريكية لقضاء نصف عام دراسى بأمريكا

فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية في سبيل تطوير الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها لطلابها وباحثيها في مختلف المجالات بما يعمل علي تعزيز مهاراتهم علمياً وعملياً خاصةً من خلال التعرف على مختلف الثقافات العالمية، وهو ما يعمل بدوره على تطوير الخدمات التي يقدمها أبناء الجامعة للمجتمع.



جاء ذلك تعقيباً على إعلان الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن بدء التقديم في برنامج السفارة الأمريكية بالقاهرة تحت مسمى "البرنامج العالمي للتبادل الطلابي"



(Global Undergraduate Exchange Program – Global UGRAD)



والذي يستهدف الطلاب الدارسين بالجامعات المصرية العامة والخاصة بهدف تعميق فهمهم لمجتمع الولايات المتحدة وثقافتها ومؤسساتها الأكاديمية بما يعزز من مهاراتهم المهنية، حيث سيدرس المشاركون، الدورات الدراسية الجامعية وغير الجامعية من مناهج المؤسسة المضيفة، فضلاً عن مقرراً معتمداً لتعزيز معرفتهم بالولايات المتحدة، كما سيقيمون في مرافق سكنية في الحرم الجامعي مع نظرائهم الأمريكيين، وسيطلب منهم المشاركة في 20 ساعة من الخدمة المجتمعية.



وأضاف الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية أن من شروط التقدم للحصول على إحدى هذه المنح أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً وألا يكون له خبرة سابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن آخر موعد للتقديم هو 15/12/2022م.



وللتعرف على كامل الشروط يمكن التواصل مع مكتب العلاقات الدولية بالمبنى الإداري بالجامعة، أو مراسلة البريد الإلكتروني.