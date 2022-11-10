جامعة أسوان تستضيف فريق عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أسوان -صلاح المسن

انطلقت بجامعة أسوان، اليوم فاعليات الندوة الثالثة لمبادرة الرئاسة بأسوان حياة كريمة بكلية التربية بجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور راضي عبدالمجيد طه عميد كلية التربية والدكتور محمد صلاح منسق المبادرة باسوان وفريق مشروع حياة كريمة بالمحافظة والدكتورة منال محمد خضري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد احمد سيد خليل منسق الكلية عن مشروع حياة كريمة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على أن الندوة تأتى فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات المصرية بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعى والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مُوجهًا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الجديدة، بإعتبار المبادرة التى أطلقها الرئيس أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث، والذى يعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة التى تُعد بمثابة أيقونة الجمهورية الجديدة فى بناء الإنسان المصرى المعاصر.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب أن إنجازات الدولة تتمثل فى المشروعات القومية الكبرى التى تخدم المجتمع لمواجهة التحديات على مدى الثمانية سنوات الماضية ومسيرتها فى دعم القرى الأكثر إحتياجًا وفقرا، مشيرًا إلى أن جامعة أسوان تسعى لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعة من خلال ما تنظمه من زيارات ميدانية للطلاب للإطلاع على ما تم إنجازه من مشروعات قومية لمؤسسة حياة كريمة لتكون المؤسسة نموذجًا يحتذى به فى مجال العمل التطوعى بإعتبارها قوة فاعلة تشارك فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة على أرض عاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد والفنون فى قارة إفريقيا.

كما قام الدكتور محمد صلاح منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوان بالقاء محاضرة تعريفية للطلاب مشيدا خلالها بما تبذله الدولة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى أسوان من جهود، هى مبادرة رئاسية يجتمع فيها المصريين على هدف واحد ومشروع واحد لا يتأثر بأى ظروف مهما كانت فهناك إرادة قوية لإستكمال هذا المشروع وتحقيق أهدافه.

وذكر الدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية ،أن هناك دور هام لشباب الجامعات في المشاركة بالمبادرة من خلال توجيه مشروعات تخرجهم وأبحاثهم العلمية لخدمة أهداف المشروع دعمًا للمبادرة. والعمل على المشاركة فى المشروعات القومية من خلال العمل التطوعى، كما تناولت الندوة تعريف الطلاب بمجهودات مبادرة حياة كريمة للتنمية الشاملة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توعية الشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تغيير حياة آلاف الأسر بالقرى المصرية.