تفاصيل مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مبادرة "حياة كريمة" بأسيوط

أسيوط -فريق المحافظات

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمقرر تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا واحداث تنمية شاملة بتلك القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.. جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.



حيث ناقش اللقاء آخر المستجدات عن المشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" وخاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي يجرى تنفيذها بالمراكز المستهدفة والتي سيتم من خلالها تقديم خدمة أفضل للمواطنين في القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة.



وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمرافق والبنية الأساسية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مشدداً على عدم التقاعس أو التراخي في في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات على أن يتم تسخر كافة إمكانيات المحافظة سريعة وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ قد يحدث في أي وقت لتحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.



وأوضح محافظ أسيوط أنه يتم تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ، و149 مشروع مياه الشرب بتكلفة 2 مليارا و413 مليون جنيه وهو ما نعمل على الانتهاء منه في المواعيد المحددة مسبقاً لافتاً إلى تنفيذ مشروعات بعدد 7 مراكز بإجمالي 1930 مشروع تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 366 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا ما بين اسواق ومواقف ونقاط اطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 43 مليارا 598 مليون جنيه.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.