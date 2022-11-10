تفاصيل مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى بمصر.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

نفذت وزارة النقل المصرية عددا كبيرا من مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى فى الفترة الأخيرة، ويعرض "اليوم السابع" تفاصيل المشروعات التى تم تنفيذها وتكلفتها فى النقاط التالية.

1. عدد مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى التى تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيذها 23 مشروعا.

2. تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيها 1054,3 مليار جنيه "1 بليون و54 مليارا و3 ملايين جنيه".

3. يشارك فى تنفيذ المشروعات 150 شركة من القطاع الخاص.

4. يبلغ إجمالى حجم العمالة فى تنفيذ المشروعات 400 ألف عامل بشركات القطاع الخاص.



أهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها:

1. شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم .

2. مونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالي 100 كم 2 كم .

3. القطار الكهربائي الخفيفLRT بطول 103 كم .

4. خطوط مترو الأنفاق "الأول، الثاني، الثالث، الرابع، السادس" بطول 200 كم.

5. القطار الكهربائي بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم .

6. مترو الإسكندرية "أبو قير / محطة مصر بطول 21,7 .

7. ترام الرمل بطول 13,2