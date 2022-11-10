اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى بمصر.. إنفوجراف

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:00 ص
تفاصيل مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى بمصر.. إنفوجراف مشروعات النقل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت وزارة النقل المصرية عددا كبيرا من مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى فى الفترة الأخيرة، ويعرض "اليوم السابع" تفاصيل المشروعات التى تم تنفيذها وتكلفتها فى النقاط التالية.
 
 
1.   عدد مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى التى تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيذها 23 مشروعا.
 
2.   تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيها 1054,3 مليار جنيه "1 بليون و54 مليارا و3 ملايين جنيه".
 
3.   يشارك فى تنفيذ المشروعات 150 شركة من القطاع الخاص.
 
4.   يبلغ إجمالى حجم العمالة فى تنفيذ المشروعات 400 ألف عامل بشركات القطاع الخاص.
 

أهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها:

1.   شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم .
 
2.   مونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالي 100 كم 2 كم .
 
3.   القطار الكهربائي الخفيفLRT  بطول 103 كم .
 
4.   خطوط مترو الأنفاق "الأول، الثاني، الثالث، الرابع، السادس" بطول 200 كم.
 
5.   القطار الكهربائي بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم .
 
6.   مترو الإسكندرية "أبو قير / محطة مصر بطول 21,7 .
 
7.   ترام الرمل  بطول 13,2
 
مشروعات النقل (2)
مشروعات النقل 

مشروعات النقل (3)
مشروعات النقل 

مشروعات النقل (1)
مشروعات النقل 

 


النقل

مشروعات الأنفاق

مشروعات الجر الكهربائى

المترو

القطار السريع

القطار الكهربائي



الموضوعات المتعلقة

وزير النقل: تحويل وسائل النقل الجماعى فى 4 مدن سياحية للعمل بالكهرباء

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:38 م

وزير النقل: تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر 2023

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:53 م

النقل: إنشاء عمارات سكنية بمسار السكة الحديد القديمة بعد افتتاح محطة بشتيل

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:22 ص

وزير النقل يلتقى أمين عام المنظمة البحرية الدولية على هامش مؤتمر المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 08:25 ص

تعرف على أهداف جهاز تنظيم النقل البرى.. أبرزها رفع كفاءة الخدمة وتحسينها

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:00 ص

النقل تعلن موعد تشغيل الأتوبيس الترددى على الدائرى.. الوزير: تعاقدنا على 100 حافلة كهربائية نستلمها نهاية 2022.. وستكون بديلا للخط الخامس للمترو.. ومخطط تشغيله فى أكتوبر وحلوان والقاهرة الجديدة وسيعمل 24 ساعة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة