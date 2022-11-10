تفاصيل إنشاء وتطوير مستشفى ديروط النموذجى بأسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولى الصحة بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء وتطوير مستشفى ديروط النموذجى، والتى يجرى إقامتها لخدمة أهالى قرى مركز ديروط، والمراكز المجاورة ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أيمن منصور رئيس منطقة التأمين الصحى لوسط وشمال الصعيد، والدكتور رمضان أحمد مدير مستشفى ديروط المركزى، والدكتور أحمد سعد الدين مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحى بأسيوط.

استعرض المحافظ، خلال اللقاء، سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديروط المركزي القديم والذي يضم 40 ماكينة غسيل كلوى، مؤكدًا ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمرضى مطالبًا بتقديم كل أوجه الرعاية لهم والصيانة المستمرة لأجهزة الغسل الكلوى وتلبية احتياجات المرضى أولًا بأول.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع تطوير مستشفى ديروط النموذجي وإنشاء بعض المباني الجديدة بها لتلبية احتياجات المواطنين بقرى المراكز الشمالية للمحافظة والنهوض بالقطاع الصحي للمحافظة، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الى معدلات التنفيذ بالمشروع الذي يجري إقامته على مساحة 17 ألفا و749 م2 وسيتم إنشاء مبنى مستشفى حديث ويتكون من أرضي و6 طوابق وبطاقة 172 سريرا (إقامة وعناية مركزة ،ومبتسرين وحروق ورعاية حروق) وتضم أقسام العيادات الخارجية ورعاية المرضى والعمليات والنساء والتوليد، والغسيل الكلوى، والاستقبال والطوارىء والعناية المركزة والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم وبنك الدم ومركز تجميع البلازما بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بمرعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ مشروع تطوير مستشفى ديروط النموذجي، وطالبهم بالمتابعة المستمرة لمراحل العمل وخطوات الانشاء مشيرًا إلى أن المستشفى الجديد يعتبر إضافة جديدة إلى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية التي تم انشائها بمركز ديروط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدًا بمعدلات التنفيذ بمستشفى ديروط النموذجي ومستشفى الحميات مشيرًا إلى متابعته المستمرة للأعمال من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة للمشروعات وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات التي تخدم المواطنين وتوليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.