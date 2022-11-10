"تعليم دمياط" يحصد المراكز الأولى فى المسابقة الصيفية لعام 2022 لمادة الكمبيوتر

هنأ "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبان يوسف سامح رياض محمد المتولي وعمر سامح رياض محمد المتولي من مدرسة دمياط الجديدة الثانوية لحصولهما علي المركز الأول جمهوري في المسابقة الصيفية "مصر الرقمية" بمادة الكمبيوتر لطلاب المرحلة الثانوية.
كما هنأ "عبد الرؤوف" الطالبة سلمى تامر محمد حسن النجار من مدرسة اللغات الرسمية الجديدة لحصولها علي المركز الثاني في المسابقة الصيفية "حياة كريمة" لتلاميذ المرحلة الابتدائية.
كما هنأ "وكيل الوزارة" الطلاب أحمد أحمد إبراهيم الدسوقي عنتر من مدرسة الإمام محمد عبده الإعدادية بنين وهنا أحمد ابراهيم الدسوقي عنتر وجنى أحمد إبراهيم الدسوقى عنتر من مدرسة النيل الإعدادية بنات لحصولهم علي المركز الرابع جمهوري في المسابقة الصيفية "إنجازات بلدي" لطلاب المرحلة الإعدادية.
وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته بهذه النتائج المشرفة لتعليم دمياط، مهنئا التوجية العام لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد من موجهي و معلمي ومشرفي الطلاب للوصول لتلك النتائج متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.
"تعليم دمياط" يحصد المراكز الأولى فى المسابقة الصيفية لعام 2022 لمادة الكمبيوترالخميس، 10 نوفمبر 2022 02:58 م
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هنأ "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبان يوسف سامح رياض محمد المتولي وعمر سامح رياض محمد المتولي من مدرسة دمياط الجديدة الثانوية لحصولهما علي المركز الأول جمهوري في المسابقة الصيفية "مصر الرقمية" بمادة الكمبيوتر لطلاب المرحلة الثانوية.
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