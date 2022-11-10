تعرف على قرارات النيابة الإدارية بواقعة انهيار عقار إمبابة

أحمد إسماعيل

اتخذت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الثاني، برئاسة المستشار أحمد جلال وإشراف المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عددا من الإجراءات في تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار سكني بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، والذي أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة آخرين بإصابات مختلفة.

انتقل فريق من النيابة ضم كل من المستشاريين الحسن عبدالواحد البحيرى، وحازم جبر، ومحمود عبدالرشيد، وابراهيم أبوالعلا، لإجراء المعاينة لموقع العقار، وقد تبين أن العقار يقع في شارع علي بسيوني من شارع عسران عبدالنعيم بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة. ومكون من دور أرضي وأربعة طوابق متكررة وكشفت التحقيقات الآتى:

1- أن العقار غير مرخص .

2- العقار صادر له قرار الإزالة رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٢ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

3- تبين من المعاينة تضرر عدد من العقارات المجاورة نتيجة انهيار العقار، وتم إخلائهم لحين وضع تقرير هندسي من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأنها.

4-أمرت النيابة، بتكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد تقرير عن حالة العقار.

5- طلب ملف العقار المنهار من الحي، وبيان كافة الإجراءات المتخذة فى شأنه وجاري استكمال التحقيقات.