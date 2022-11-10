تعرف على شروط الكوادر الوظيفية للندب بهيئة التنمية الصناعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن ديوان عام محافظة كفرالشيخ عن حاجته لعدد من الكوادر الوظيفية للعمل ندباً من جهات عملهم الأصلية إلى مقر هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة بالمسميات الوظيفية (مدير فرع _مهندس غذائى - موظف ادارى -سكرتاريه) وفقا لعدد من الشروط، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح ديوان المحافظة في بيانه، الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التقدم لاختياره منتدبا لهيئة التنمية الصناعي بالمحافظة، أولاً المؤهلات العلمية والأكاديمية، مؤهل جامعى مناسب ( مع الافضلية للدرجات العلمية الاعلى ماجستير - دكتوراه) ، ويشترط لوظيفة مهندس غذائى أن يكون حاصل على درجة بكالوريوس زراعة، يكون موظف على درجة مالية باحدى الوحدات المحلية / مديريات الخدمات بالمحافظة (يشترط درجة أولى لمرشحي وظيفة مدير فرع)، لا تقل سنوات الخبره الوظيفية عن 8 سنوات، لا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاماً.

ثانياً القدرات والمؤهلات الأخرى، إجادة الحاسب الآلى، إجادة اللغة الانجليزية، حسن المظهر وسلامة اللغة ، ثالثاً موانع الترشح، أن يكون من العاملين بالديوان العام ( أو منتدب حالياً وعلى رأس العمل بالديوان العام )، أن تكون سبقت احالته للمحاكمة التأديبية / الجنائية أو يوجد جزاءات فى سجله الوظيفى.

وأضاف البيان، تقدم الأوراق التالية بإدارة الموارد البشرية بالمحافظة فى موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، الموافق 17 نوفمبر الجاري ، وخطاب موجه من جهة العمل بالموافقة على ندب المذكور حال توافق الشروط والقبول، وبيان حالة محدث ( مدرج به سجل التدرج الوظيفى / الدورات التدريبية الحاصل عليها )، وشهادة قانونية من جهة العمل وصحيفه حالة جنائية موجه لديوان محافظة كفرالشيخ.