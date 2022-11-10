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تزامنا مع قمة المناخ.. تعرف على خريطة مخصصات الاستثمارات الخضراء بمصر

الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:00 ص
تزامنا مع قمة المناخ.. تعرف على خريطة مخصصات الاستثمارات الخضراء بمصر قمة المناخ
كتبت- هبة حسام

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وجهت الحكومة ضمن موازنة العام المالى الحالى، مخصصات بقيمة 336 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الخضراء ضمن خطتها الاستثمارية هذا العام، والتى خصصت منها نحو 40% للاقتصاد الأخضر، وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبالتزامن مع انعقاد قمة المناخ "COP 27"، جاءت مخصصات الاستثمار الأخضر هذا العام موزعة على قطاعات الدولة..

 

كالتالى:

 

 - 300 مليار جنيه للمشروعات الخضراء بقطاع النقل.

- 26.4 مليار جنيه لقطاع الرى.

- 2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء.

- 2.8  مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية.

- 4.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق.

 

يشار إلى أن الاقتصاد الأخضر الذى تستهدف الدولة تنفيذه فى كافة المجالات، يضم 6 محاور هامة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، كما تستهدف الدولة تخصيص 50% من موازنتها العامة للاستثمارات الخضراء بحلول العام المالى 24/25.

 


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الاستثمارات الخضراء

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