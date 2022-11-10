وأفاد المركز - حسبما ذكرت شبكة "سى.إن.إن." الأمريكية - بأن العاصفة تتمركز نحو 60 ميلا جنوب شرق مدينة "أورلاندو" بولاية "فلوريدا" مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 70 ميلا في الساعة وأمطار غزيرة أقل من الرياح التي تبلغ سرعتها 75 ميلا في الساعة التي كانت مصاحبة للولاية عندما هبطت على اليابسة.

وأشارت الشبكة إلى أن العاصفة تواصل تحركها نحو شمال غرب الولاية بسرعة 14 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أن تتجه أكثر إلى الشمال خلال اليومين المقبلين.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تضعف العاصفة أكثر مع مرورها فوق اليابسة خلال اليوم أو اليومين المقبلين، ومن المحتمل أن تصبح منخفضا استوائيا فوق ولاية "جورجيا" في وقت لاحق اليوم أو في وقت مبكر من غدا الجمعة.

