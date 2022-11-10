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تخفيض 50% لذوى الهمم ومرافقيهم على قطارات السكة الحديد.. اعرف التفاصيل

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:45 م
تخفيض 50% لذوى الهمم ومرافقيهم على قطارات السكة الحديد.. اعرف التفاصيل قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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تقدم هيئة السكة الحديد، العديد من الامتيازات للعديد من فئات المجتمع ومنها ذوى الهمم حيث يتم صرف تذاكر لذوى الهمم والمرافق (إن وجد) بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسى المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها. 

 

وأكدت الهيئة أن جميع التذاكر المخفضة لذوى الهمم ومرافقيهم بالقطارات المقرر لها حجز يتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفاديًا لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

 

وياتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل بالاهتمام بمختلف الفئات من جمهور الركاب وخاصة ذوى الهمم، وإنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية للهيئة القومية لسكك حديد مصر كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع المصرى ولتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية. 

 


السكة الحديد

اشتراكات السكة الحديد

اشتراكات الطلبة

ذوي الاحتياجات الخاصة

ذوي الهمم



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