اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:58 م
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تحرير 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:02 م
تحرير 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
 
أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 64448 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 17791 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 490 مخالفة السير بدون تراخيص، و 16 مخالفات عن الدراجات النارية، و 18 مخالفة موقف عشوائى، و 44 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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