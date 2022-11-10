تحرير 6 محاضر لمخابز فى حى الدقى لتلاعبها فى أوزان الخبز

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي، اليوم الخميس، حملة مكبرة على المخابز في نطاق الحي، للتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وفقا لقرار وزير التموين، وكذا على محلات البقالة للتأكد من توافر السلع الأساسية وعدم احتكارها، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر، ضد مخابز ارتكبت مخالفات تلاعبا في الأوزان، حيث تبين أن وزن الرغيف 45 جراما بدلا من 75 جراما، ومحضر ضد مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد مخبز بدون ترخيص، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالجيزة.

وتواصل محافظة الجيزة، حملاتها التموينية على المخازن السلعية المخالفة، والمنافذ التموينية والمطاحن ومستودعات توزيع الدقيق والمخابز ومراكز خدمة المواطنين التموينية؛ للاطمئنان على توافر السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط محتكرى السلع الغذائية وردع المخالفين.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة التموينية وتنظيم الحملات المتتالية للتصدى لأي ممارسات احتكارية أو زيادة للأسعار والاطمئنان على توافر السلع والتأكد من سلامتها، مشيرا إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية لإقامة معارض ومنافذ سلعية بقطع الأراضي الفضاء بدون تحميل العارضين والمشاركين بتلك المعارض أي أعباء مالية مع التأكيد على ضرورة أن تكون المعروضات بنسب تخفيض جيدة للتخفيف على المواطنين.