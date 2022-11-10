تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى زاعمين قدرتهما على أساليب العلاج الروحانى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحانى، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الاستيلاء على أموال المواطنين " من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكاد لكروت شحن الهواتف محمولة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحانى، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الاستيلاء على أموال المواطنين "ومن بينهم الشاكية" من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكواد لكروت شحن الهواتف محمولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يعلن من خلالها أحد الأشخاص قدرته على العلاج الروحانى نظير مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلِ من (أحد الأشخاص لممارسته أعمال لدجل_والشعوذة، وآخر يعاونه) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، وأقر بقيامه بمساعدته فى أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.. كما تم ضبط (2 هاتف محمول تحتوى على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما الإجرامى - الأدوات المستخدمة التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).