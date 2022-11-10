"بيطري كفر الشيخ" تضبط طن أسماك مجهولة المصدر ولحوما غير صالحة للاستخدام

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، على الأسواق والمحلات بمركز الرياض، بالتعاون مع مجلس مدينة الرياض ومديريتي التموين والصحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، من ضبط 200 كجم أسماك رنجة، و460 كجم أسماك هارنج مجمد، و100 كجم أسماك سردين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 315 كجم أسماك هورس ماكريل، بإجمالي مضبوطات 1075 كجم أسماك مجهولة المصدر، وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مجلس مدينة مطوبس، بمتابعة ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وحضور إيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس والدكتور على الفتياني، مدير الإدارة البيطرية بمطوبس والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش، من ضبط 101 طبق كبدة مجمدة ولحوم مفرومة مجمدة ولحوم قطع مجمدة بإجمالي 25 كيلو و200 جرام ، غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتنظيم حملات على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، وإحالتهم للنيابة المختصة.



اسماك مملحة مجهولة المصدر بكفر الشيخ



اللحوم المجمة المضبوطة بمطوبس



جانب من الحملة