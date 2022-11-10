بيطرى بورسعيد ينظم حملات لتوعية العاملين بمحلات الدواجن

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور عاطف عيسى، حملات إرشادية، صباح اليوم الخميس، لتوعية العاملين بمحلات الدواجن بخطورة مرض أنفلوانزا الطيور.

أشار الدكتور عاطف عيسى، خلال متابعته للحملات الإرشادية، إلى أن إدارة الإرشاد برئاسة دكتورة أماني راضي، تنظم جولات إرشادية يومية لتوعية العاملين بمحلات الدواجن بشأن خطورة مرض أنفلوانزا الطيور، وطرق التعامل السليم مع الطيور الحية، والتشديد على اختيارها من مصدر موثوق، وضرورة فصل الأنواع المختلفة والذبح الآمن للطيور.

وأكد على أن حملات التوعية تتضمن ضرورة الحرص على نظافة مكان وأدوات الذبح، والتخلص الصحي من مخلفات الذبح، حفاظًا على نظافة البيئة وصحة المواطنين.