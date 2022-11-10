اليوم السابع
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بعد استقالة وزير بريطانى.. زعيم العمال: سوناك لم يستطع الوقوف ضد "متنمر كارتونى"

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:02 م
بعد استقالة وزير بريطانى.. زعيم العمال: سوناك لم يستطع الوقوف ضد "متنمر كارتونى" ريشى سونالك
كتبت: نهال أبو السعود

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يواجه السير جافين ويليامسون الوزير البريطاني المستقيل دعوات لتجريده من لقب فارس إذا ثبتت إدانته بالتنمر في أعقاب تركه للعمل الحكومي.

 

وقالت صحيفة الإندبندنت إنه على الرغم من اعتراف رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه "نادم" على تعيين حليفه السياسي المقرب في حكومته إلا أنه تعرض للهجوم والانتقاد من السير كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض لفشل الأول في إقالة ويليامسون عندما ظهرت تقارير عن سلوكه غير الأخلاقي.

 

ووصف زعيم حزب العمال رئيس الوزراء بأنه "ضعيف جدًا" بحيث لا يستطيع الوقوف في وجه المتنمرين، وقال ستارمر أمام مجلس العموم: " رئيس الوزراء أضعف من أن يقيل التهديد الأمني ​​الذي يجلس حول طاولة مجلس الوزراء. أضعف من أن يشارك في مسابقة القيادة بعد خسارته الأولى أضعف من أن يدافع".

 

وسأل زعيم حزب العمل: "إذا لم يستطع حتى الوقوف في وجه متنمر كارتوني مع عنكبوت أليف ... ما هي الفرصة التي لديه لإدارة البلاد؟".

 

وقال سوناك للنواب في أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم: "بشكل لا لبس فيه ، كان السلوك المشكو منه غير مقبول، ومن الصواب تمامًا أن الرجل المحترم قد استقال"، وتابع: "للعلم، لم أكن أعرف أي مخاوف محددة تتعلق بسلوكه كوزير للخارجية يعود تاريخها إلى عدة سنوات من الواضح أنني آسف لتعيين شخص اضطر إلى الاستقالة في ظل هذه الظروف".

 

ورد السير ستارمر قائلاً إن ويليامسون كان "متنمرًا مثيرًا للشفقة (لن يفلت من العقاب أبدًا إذا لم يسلمه أشخاص مثل رئيس الوزراء السلطة"، وقال إن الوزير السابق كان مثل "مدير متوسط ​​حزين ينطلق لتخويف من تحته"، بينما كان سوناك الرئيس الضعيف للغاية، الذي كان قلقًا للغاية من أن المتنمرين سوف ينقلبون عليه ، لدرجة أنه يختبئ وراءهم".

 

وقال السكرتير الصحفي لسوناك في وقت لاحق إن السير جافين هو الذي طلب الاجتماع وجهًا لوجه مع رئيس الوزراء مساء الثلاثاء والذي قدم فيه استقالته.


المملكة المتحدة

اخبار بريطانيا

ريشي سوناك

رئيس وزراء بريطانيا

حزب العمال

مجلس العموم البريطاني



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