بسبب الجفاف.. وصول 55 ألف لاجئ من الصومال إلى مخيم داداب فى كينيا

كتبت : هند المغربي

وصل أكثر من 55 ألف لاجئ من الصومال فارين من الجفاف الشديد فى الصومال وشرق إفريقيا إلى مخيم داداب فى كينيا، كما أنه من المتوقع وصول ما مجموعه 120 ألف لاجئ إلى مخيم داداب للاجئين بحلول أوائل عام 2023 وفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا " نقلا عن لجنة الإنقاذ الدولية.

ووفق بيان المنظمة الدولية كشف الوضع الإنساني في المخيم عن أزمة صحية عامة خطيرة ناجمة عن نقص الخدمات الأساسية، والاكتظاظ الشديد، والنقص المزمن في التمويل، مع عدم وجود تسجيل لطالبي اللجوء الصوماليين منذ عام 2016، داعية إلى زيادة المساعدة الإنسانية لتلبية متطلبات الوافدين الجدد واللاجئين منذ فترة طويلة والمجتمعات المضيفة ، حيث لا يزالون يعانون من الجفاف.

ومن جانبه، قال محمد المنتصر حسين، المدير القطرى لــ IRC في كينيا، أن داداب بها أكبر تجمع للاجئين في إفريقيا. حيث يبلغ عدد سكانها ثلاثة أضعاف حجمها لافتا إلى أن منطقة داداب تعمل فوق طاقتها ولا تلبى الاحتياجات الحالية، حيث إنه من المتوقع أن يكافح مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين للعثور على المساعدة المنقذة للحياة من خلال الفرار إلى كينيا هذا العام ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة للتعامل مع أزمة الجوع والمرض الخطيرة التي تتكشف في مخيم داداب للاجئين.

وقال المسؤول فى المنظمة الدولية فى الصومال: يستمر الجفاف الشديد والعنف في تهجير آلاف الأشخاص داخليًا وعبر الحدود ، مضيفا: "يجب على القادة الدوليين ضمان استخدام التمويل الفوري لتقديم الإغاثة ومنع نزوح 7 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".