بايدن يبدى تفاؤله رغم خسارة مقاعد ديمقراطية بانتخابات التجديد النصفى

أنس حبيب

أبدى الرئيس الأمريكى جو بايدن، تفاؤله من نتائج أول أيام انتخابات التجديد النصفى فى غرف الكونجرس الأمريكى، مبديا رضائه عن أداء حزبه الديمقراطى فى انتخابات الشيوخ ومجلس النواب الأمريكى.

وقال بايدن،إن "اليوم يمثل يوم جيد للديمقراطية"، معربا عن أمله فى استمرار حزبه فى السيطرة على أغلبية مقاعد مجلس النواب رغم التوقعات باكتساح جمهورى لغرفتى الكونجرس.

وأضاف الرئيس الأمريكى أن أى انتصار لحزبه الديمقراطى سوف يكون انتصار "قريب" من منافسه الجمهورى، وهذا مع انتهاء أول أيام الانتخابات بفوز الحزب الجمهورى ب207 مقعد فى حين نال الحزب الديمقراطى 183 مقعد حتى الأن، علما بأن كل حزب فى حاجة لتأمين الفوز بـ218 مقعد لضمان الحصول على أغلبية غرفتى الكونجرس.

وينتظر بايدن نتيجة الانتخابات الجارية لتحديد مصيره ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2024.