وأضاف بايدن "آمل، الآن بعد انتهاء الانتخابات، أن يتمكن بوتين من مناقشة الأمر معنا ويكون على استعداد للتحدث بجدية أكبر حول تبادل السجناء، لقد أجرينا عددا من المناقشات حتى الآن".

وتابع بايدن بالقول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، "يحدوني الأمل في أنه الآن بعد انتهاء انتخاباتنا، هناك استعداد للتفاوض بشكل أكثر تحديدا معنا".

وفي سياق متصل .. قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقترح طرقا بديلة محتملة للمضي قدما في تبادل السجناء، وأوضح أن واشنطن تقدمت باقتراح لتسوية الوضع مع الرعايا الأمريكيين بريتني جرينير وبول ويلان.

وفي وقت سابق .. عرضت واشنطن على موسكو تبادل رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بتهم تهريب أسلحة لجرينر وبول ويلان، وكان تبادل السجناء من بين الموضوعات التي ناقشها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في أواخر شهر يوليو الماضي، وقال الجانب الروسي بعد المحادثات إن لافروف أوصى بشدة نظيره الأمريكي بأن يعود الجانبان إلى "الدبلوماسية الهادئة" بشأن هذه القضية.