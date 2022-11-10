بالتزامن مع عيد جلوسه العاشر على الكرسى البابوى.. "البابا تواضروس" يجرى زيارة رعوية الى الإسكندرية.. الكنيسة تعلن ترقية 18 كاهنا إلى رتبة "القمصية".. والبابا يكرم 120 طالبا من المتفوقين.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية،زيارة رعوية الى محافظة الإسكندرية ،بدأت بزيارتة لمقر الكاتدرائية المرقسية للأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية،حيث افتتح مساء اليوم معرض " طريق و حياة"، والذى يضم نحو 110 صور، لمحطات مهمة فى حياة البابا منذ جلوسة على الكرسى البابوى، كما تضم مجموعة من الصور للقاءات البابا مع كبار الشخصيات العالمية و الدينية.

وذلك بمناسبة عيد ميلاد البابا تواضروس ال70 وكذلك عيد تجليس البابا على الكرسى البابوى منذ 10 سنوات،والذى يواكب القرعه الهيكلية لاختيار قداسته بابا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



البابا تواضروس

و ترأس صلاة العشية بالكتدرائية،بحضور عدد كبير من الأباء الكهنة،والطلاب المتفوقين و أسرهم ،حيث قام البابا تواضروس الثانى بحضور حفل تكريم طلاب الإسكندرية المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى فى المراحل التعليمية المختلفة: في الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أوائل الشهادات الجامعية و الدراسات العليا، والمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة، وبدأ الحفل بفقرات من الترانيم ،تبعها تكريم 120 طالب من الطلاب المتفوقين ،من الحاصلين على شهادات عليا حكومية معتمدة إذ كان دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز، أوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات وحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف ،أوائل الثانوية العامة،أوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة،أوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية،المتفوقين علميا من ذوي القدرات الخاصة، وهو البند المستحدث عن السنوات الماضية،أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين علي 99% فيما فوق،ولأول مرة قام البابا تواضروس بتكريم 5 من الطلاب ذوى الهمم و المتفوقين فى المراحل التعليمية المختلفة

من جهه أخرى ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث أشاد بمبادرة حياة كريمة التى أطلقتها الدولة المصرية ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظرا لاهتمامها باكتشاف مواهب الأطفال فى القرى، قائلا: «مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهدافها اكتشاف أولادنا في مصر وإبراز نجاحهم».

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته على هامش تكريم 120 من الأوائل في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن النجاح الدراسي هو أكثر ما يفرح الإنسان في الحياة، مشيراً إلى أنه سعيد بتكريم متفوقين في كافة المجالات، ومنهم من أثبت تفوق في تخصصات لم يكن يسمع عنها من قبل.



البابا داخل الكنيسة

ولفت إلى أن الأسرة هي السند الكبير ويستحقون شهادة على ما يبذلونه من جهد لنجاح أبناءهم، وأن بداية أى نجاح وتميز لأى طفل عبر "أم واعية"

ودعا البابا تواضروس الثاني، الطلاب الى اكتشاف المواهب فى انفسهم وتنميتها والمثابرة فى تحقيق الأهداف، مشيدا بنجم كرة القدم المصرى محمد صلاح ،وإصراره على تحقيق النجاح والمثابرة وتنمية الموهبة من الصغر، مهما كانت الظروف في البدايات، قائلا: «محمد صلاح كان في قرية صغيرة ولما لقوه شاطر لقطوه ونموه» مشدداً على ضرورة تنمية المواهب.

وأضاف البابا تواضروس ، أن أحد رؤساء أمريكا قال: «لقد كنا نعلم أن مصادر الثروة في بطون الأرض لكننا اكتشفنا أنها موجود في فصول الدراسة» مشيراً إلى أن ثروة كل شخص ودولة متمثلة في تنمية أبناءهم.

وقال البابا تواضروس موجها حديثة الى الأسر: لا تقارنوا أولادكم بغيرهم"، حيث طالب البابا من الأسر عدم وضع أطفالهم في مقارنة مع غيرهم، مشيراً إلى ضرورة التشجيع الدائم على المواهب والخدمات الاجتماعية، وأن يسيروا مع ابنائهم فيما يحبونه قائلا: "التشجيع يصنع المستحيل"

البابا تواضروس: شجعوا أولادكم على المغامرة الحكيمة، وتابع: «لو ابنك قال مش قادر اسنده ولو قال معرفش علمه، ولو قال مستحيل قول له جرب»، مشيراً إلى أن أبناء الغرب عندهم روح المغامرة، مطالبا بتشجيع أولادهم على المغامرة بحكمة وأن تكون محسوبة.

كما يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،صلاة القداس الإلهى صباح الخميس، يتخلله ترقية قرابة 18 كاهناً من آباء كهنة الكنائس في الإسكندرية من رتبة القس إلى القمصية، ينتمون إلى جميع كنائس القطاعات الأربعة بالمحافظة، ليصل إجمالى عدد القمامصة في الاسكندرية إلى 72 قمصا.