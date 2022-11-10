اليوم السابع
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انهيار أرضية شقة على بدروم فى عمارة سكنية بالإسماعيلية دون إصابات

الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:18 م
انهيار أرضية شقة على بدروم فى عمارة سكنية بالإسماعيلية دون إصابات جانب من سقوط سقف شقة بحى ثالث الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انهارت أرضية صالة خاصة بشقة دور أول علوى على بدروم بالعمارة رقم 25 خلف محطة المياه دائرة قسم ثالث الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

 

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ بسقوط جزء من سقف شقة بالدور الأول العلوى فى عقار مكون من 5 طوابق بالعمارة 25 خلف محطة المياه دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والتدخل السريع إلى مكان البلاغ ولا توجد أى خسائر بشرية.

 

وجارى انتداب لجنة هندسية من حى ثالث الإسماعيلية والإسكان لمعاينة الشقة والعقار للوقوف على الأسباب الفنية لسقوط جزء من سقف الشقة .

 

جانب من سقوط سقف شقة بحى ثالث الإسماعيلية (1)
جانب من سقوط سقف شقة 

 

جانب من سقوط سقف شقة بحى ثالث الإسماعيلية (2)
جانب من سقوط سقف شقة بحى ثالث الإسماعيلية

 

جانب من سقوط سقف شقة بحى ثالث الإسماعيلية (3)
 سقوط سقف شقة بحى ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية

سقوط سقف شقة

التدخل السريع

امن الاسماعيلية

حى ثالث الإسماعيلية



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