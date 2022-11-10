انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مصنع حلاوة فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق فى القليوبية بندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مصنع حلاوة بمنطقة منشية النور بعزبة السوق ببنها، والذى أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المحيطة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر.

وأصيب 4 أشخاص فى حريق داخل مصنع حلاوة بمنطقة منشية النور، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع حلاوة بمنطقة عزبة السوق ببنها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق بإشراف العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل المصنع وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.