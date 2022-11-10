اليوم السابع
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الوكيل الثقافى لأزهر الإسكندرية يتفقد مجمع معاهد برج العرب

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:26 م
الوكيل الثقافى لأزهر الإسكندرية يتفقد مجمع معاهد برج العرب الوكيل الثقافى يتفقد مجمع معاهد برج العرب
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مجمع معاهد برج العرب التابع لإدارة غرب، لمتابعة سير العملية التعليمية به.

 

كما تفقد الحصص الدراسية لمتابعة المعلمين وسجل الأمن وسجل الحضور والانصراف، وقام بالمرور على الفصول واستمع إلى شرح المعلمين وتناقش مع الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد وبذل كل الجهد والمواظبة على الحضور، كما اطمأن خلال لقائه مع إدارات المجمع من عدم وجود أى صعوبات تعوق العملية التعليمية.

 

رافقه فى الجولة أحمد البرجى مدير العليم الثانوى الذى أكد على وصول المناهج للمجمع وجميع الاستدراكات وموافقة السير فى العملية التعليمية حسب توزيع المنهج المرسلة من قطاع المعاهد الأزهرية.

 


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