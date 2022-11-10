الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 2915 حاوية مكافئة خلال 48 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث تم دخول وخروج عدد 45 سفينة إلى أرصفة ميناءى الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 30 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصبر الجاف.



كما شهدت حركة تداول البضائع بدورها نشاطا كبيرا حيث تم تداول 171 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالى 2915 حاوية مكافئة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.



وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائى.