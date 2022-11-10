الهجرة الدولية توقع اتفاق تعاون لصالح العمالة فى قطاع السياحة

كتبت : هند المغربي

وقّعت المنظمة الدولية للهجرة اتفاق تعاون مع تحالف الضيافة المستدامة من شأنه أن يعالج المخاطر الرئيسية التي يواجهها العمّال المهاجرون في قطاع السياحة والفنادق وأن يعزز القدرة على سد فجوات الحماية من أجل الحد من ممارسات العمل غير الأخلاقية.

ووفق بيان المنظمة فيهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز هجرة العمالة الآمنة والمنظمة والنظامية، حيث ستعمل الهيئتان معا على توسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص في طائفة من المجالات بما في ذلك هجرة اليد العاملة والتوظيف الأخلاقي وحماية العمّال المهاجرين ومكافحة الاتجار والتكامل وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية البشرية.

وقالت مونيكا جوراتشي، مديرة إدارة دعم البرامج وإدارة الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة: "يتيح لنا هذا الاتفاق فرصة قوية لقيادة القطاع في مواجهة التحديات المعقدة التي تواجه العمّال والشركات في جميع أنحاء العالم. قائلة " معا سنعمل على تعزيز أهدافنا المشتركة من خلال العمل التكميلي، والاستفادة من نقاط قوتنا لتعزيز التأثيرات من خلال التعاون."

وأضافت يُعدّ قطاع الفنادق والسياحة أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد العالمي ،وهناك إجماع قوي على أن العمّال المهاجرين مساهِمون حيّويون يجلبون مهارات متنوعة ومتعددة الأبعاد إلى القطاع.

وقال جلين ماندزيوك، الرئيس التنفيذي في تحالف الضيافة المستدامة: "تظل حماية العمّال قضية رئيسية في قطاع الضيافة، حيث يمثل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من الاستغلال في العمل القسري، لقد عملنا مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز التوظيف الأخلاقي وسيمكننا هذا الاتفاق من المشاركة مع القطاع الأوسع ومواصلة هذا المجال الحيوي من العمل."

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، تعاونت المنظمة الدولية للهجرة والتحالف على إنشاء دورات تدريبية وموارد، بما في ذلك مذكرة إرشادية حول إنشاء ممارسات التوظيف الأخلاقية في قطاع الضيافة، المصممة للفنادق والشركات.