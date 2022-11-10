النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بعد سقوطه من أسانسير في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة طفل لقى مصرعه، بسبب حادث أسانسير، وسقوطه بين المصعد والحائط، بأحد عقارات القلج في مركز الخانكة بالقليوبية، وطلبت تراخيص الأسانسير وتشكيل لجنة لفحصها فنيا، وتحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد لقي طفل مصرعه بسبب سقوط من الأساسنير بمنطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى الخانكة، ووضعه داخل المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى الخانكة بوصول جثة طفل يدعى "عبده س ع"، 4 سنوات، تم سقوطه بين جسم الاسانسير والحائط الخاص بالمبنى بمنطقة القلج بمدينة الخانكة خلف مدرسة الفتح بالقلج.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الطفل أثناء استقلاله الأساسنير سقط من بين الأساسنير والحائط ولفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه من جراء السقوط والإصابة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.