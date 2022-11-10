النقض تؤيد إعدام 4 متهمين قتلوا "دليفرى" لسرقة دراجته النارية بالدقهلية

الدقهلية- فريق المحافظات

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام علي 4 متهمين، بإنهاء حياة شاب يعمل دليفري بأحد المطاعم بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد استدراجة وإنهاء حياته بغرض سرقة دراجته النارية.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2017، حيث قام المتهمون باستدراج شاب يعمل دليفري بأحد المطاعم مدينة الكردي شمال محافظة الدقهلية، عن طريق طلب أوردر في وقت متأخر من الليل، وفور وصوله إلي المكان فوجئ بـ4 أشخاص يحاولون سرقته والاستيلاء على دراجته الناربة، مستخدمين أسلحة نارية فى تهديده، وأثناء مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق النيران صوب المجني عليه فارق على إثرها الحياة.

وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام علي ماجد جمال ثروت ابوالفتوح 20 عام، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحازم محمد عبدالفتاح محمد 18 عام طالب بكلية تجارة، عبدالرؤف السيد علي 20 عام عامل بلاط، هاشم إبراهيم المتولي 19 عام ويعمل عامل، وجميعهم مقيمون بعزبة العرب التابعة لقرية كفر علام مركز منية النصر، حيثوا بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله مستخدمين أسلحة نارية في تنفيذ جريمتهم.