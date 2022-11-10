اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النقض تؤيد إعدام 4 متهمين قتلوا "دليفرى" لسرقة دراجته النارية بالدقهلية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:54 م
النقض تؤيد إعدام 4 متهمين قتلوا "دليفرى" لسرقة دراجته النارية بالدقهلية محكمة النقض- أرشيفية
الدقهلية- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام علي 4 متهمين، بإنهاء حياة شاب يعمل دليفري بأحد المطاعم بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد استدراجة وإنهاء حياته بغرض سرقة دراجته النارية. 
 
وتعود أحداث الواقعة لعام 2017، حيث قام المتهمون باستدراج شاب يعمل دليفري بأحد المطاعم مدينة الكردي شمال محافظة الدقهلية، عن طريق طلب أوردر في وقت متأخر من الليل، وفور وصوله إلي المكان فوجئ بـ4 أشخاص يحاولون سرقته والاستيلاء على دراجته الناربة، مستخدمين أسلحة نارية فى تهديده، وأثناء مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق النيران صوب المجني عليه فارق على إثرها الحياة.
 
وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام علي ماجد جمال ثروت ابوالفتوح 20 عام، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحازم محمد عبدالفتاح محمد 18 عام طالب بكلية تجارة، عبدالرؤف السيد علي 20 عام عامل بلاط، هاشم إبراهيم المتولي 19 عام ويعمل عامل، وجميعهم مقيمون بعزبة العرب التابعة لقرية كفر علام مركز منية النصر، حيثوا بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله مستخدمين أسلحة نارية في تنفيذ جريمتهم. 
 
 
 

محكمة النقض

جنايات المنصورة

إعدام 4 متهمين

عامل دليفري

مدينة الكردى

مقتل عامل دليفري

دراجة نارية

سلاح ناري

إنهاء حياة شاب

الدقهلية

شمال الدقهلية

المنصورة



الموضوعات المتعلقة

محكمة النقض تؤيد الأحكام الصادرة ضد المتهمين بقضية اللجان النوعية للجماعة الإرهابية

السبت، 20 أغسطس 2022 05:41 م

كواليس تأييد الحكم على المتهم بقتل "طفل أطفيح" بالسجن 15 سنة.. فيديو

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:56 م

محكمة النقض تؤيد أحكام السجن المشدد بحق 52 إرهابيا فى قضية أحداث عنف المنيا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:00 م

إسدال الستار على قضية "فتاة المول".. القضاء يقتص للضحية بعد غدر صديقتها بها.. جنايات الإسكندرية تؤيد الحكم بالإعدام شنقا على المتهمة ومن ساعدها والمشدد 15 عاما للمتهم الثالث .. فيديو وصور

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة