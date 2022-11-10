المشدد 10 سنوات لحارس بشركة أمن لحيازته 30 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم خليفة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير محمد شرباش والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكى، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم " ح.ح.ع " وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 476 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم " ح.ح.ع" حارس أمن بشركة ، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه ، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته كيس بلاستيكي وتبين أنه يحوي علي عدد 30 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهم.