المديريات التعليمية توجه ضوابط بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه يجب مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الإعدادية علي بوابة المدرسة لدي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف- حالة القيد، على أن يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم،و يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة كامل الوجه، يكتب اسم الطالب كاملاً ومطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضيع الاستمارة وبدون تعديل خط اليد.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان حتى تكون صورة الطالب واضحة علي بطاقة تحقيق الشخصية الإلكترونية وعلي الاستمارة الالكترونية، مضيفا تتكون الاستمارة الالكترونية من ثلاث أوراق مطبوعة من موقع وزارة التربية والتعليم :-

- الورقة الأولي :( بطاقة تحقيق الشخصية وتذكرة إخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء).

- الورقة الثانية :- (الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2022).

- الورقة الثالثة:(بيانات عن الامتحانات السابقة، إقرار من الطالب وولي أمره بأنه لم يتقدم إلي هذا الامتحان أمام لجنة أخري هذا العام).

- الورقة الرابعة: (تصديق خاص بطلبة المنازل ومن في حكمهم) تطبع فقط مع طلاب المنازل مع لصق طابع دمغة فئة جنية واحد.

وتابعت المديريات التعليمية، يحرر كل بيانات استمارة التقدم للامتحان الالكترونية بخط يده في الفراغات المعدة بجميع مواضع الأوراق الثلاثة السابقة وتحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة، يتم اعتماد الاستمارة الإلكترونية بخاتم الشعار بعد مراجعتها والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب في الصور الثلاث، بحث يكون نصف الختم علي الصورة والنصف الأخر علي الاستمارة وتعتمد من مدير المدرسة.

- يرفق لكل طالب 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي) مع تدبيس صورة مدون عليها اسمه رباعياً بالكمبيوتر وتكون مطابقة للصورة للصورة المطبوعة علي الاستمارة الالكترونية ومختومة.

- بالنسبة للطلاب علي نظام الدمج، أوضحت المديريات التعليمية، يتم إرفاق صورة طبق الأصل من (التقرير الطبي- موافقة ادارة التربية الخاصة بالمديرية، وتوضح بين الورقة الثانية والثالثة من الاستمارة الالكترونية بدون تدبيس.