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المالية: 3 إجراءات لتوعية السائحين المغادرين بشروط رد ضريبة القيمة المضافة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:07 ص
المالية: 3 إجراءات لتوعية السائحين المغادرين بشروط رد ضريبة القيمة المضافة مصلحة الضرائب
كتب أحمد يعقوب

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قامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية باتخاذ عدة إجراءات لتوعية السائحين المغادرين غير المقيمين بشروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم، بالتزامن مع إطلاق أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين (cop 27) والذي تستضيفه مصر الآن، وهذه الإجراءات هي: 
 
1. تنفيذ لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، تتناول شروط وخطوات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتم وضع هذه اللافتات في أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمعات بها.
 
2. إعداد ملصقات مطبوع عليها علامة  VAT Refund ، وتم لصقها ووضعها بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والتي يمكن للسائح استراد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات.
 
3. تطبيق على الهاتف المحمول لرد الضريبة، يتمكن السائح المغادر من خلال تحميله التأكد من  صلاحية الإيصالات الإلكترونية لمشترياته.
 

وزارة المالية

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب

الضرائب

القيمة المضافة



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