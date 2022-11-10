المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه فى منتصف الجلسة

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، الشرقية-إيسترن كومباني، المجموعة المالية هيرميس القابضة، حديد عز، القابضة المصرية الكويتية، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 11616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2066 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 13983 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 4754 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3253 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3426 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 500 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، 150 ألف سهم، 84 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد 87 ألف سهم، 2000 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، مبيعات بلغت 17.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر عام 2022 متجاوزة مستوى المبيعات المحققة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 بإجمالي 17.3 مليار جنيه مسجلة رقمًا قياسيًا في تاريخ الشركة، وبلغت إيرادات الشركة 9.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 62% على أساس سنوي، وصافي ربح بعد الضرائب 911 مليون جنيه بمعدل نمو 43% على أساس سنوي.

ووافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، على تنفيذ عملية توريق في حدود مبلغ 1.5 مليار جنيه مع شركة المجموعة المالية للتوريق.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 465.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 401.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 15.8%، وحققت الشركة أرباح بلغت 158.5 مليون جنيه مقارنة مع 95.3 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 66.27%.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 15.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 20 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 20%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 66.4 مليون جنيه مقارنة مع 38.5 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 72%.

في سياق آخر قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة حصلت على قرض مساند حسن من الشركات التابعة للمساهم الرئيسي لمدة عام بدون فائدة سيتم استخدامه في توفير السيولة اللازمة لدعم أنشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتحسين وتطوير النظم التكنولوجيا الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الهيكل التمويلي للمجموعة.