الكهرباء: محافظات الصعيد تستوعب محطات طاقة متجددة على مساحة 4 آلاف كيلو

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن محافظات الصعيد بها مساحات شاسعة يمكن إنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء عليها، كاشفا أن هناك مساحة 4 آلاف كيلو متر بمحافظات بنى سويف وسوهاج وأسيوط وغرب النيل سيتم إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة عليها لتوليد الكهرباء.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطاقة المتجددة فى مصر ستتحول خلال الـ5 سنوات المقبلة من مصدر لتوليد الكهرباء إلى عنصر مهم للحلول المتكاملة التى تحتاجها الدولة فى المشروعات القومية.

وأضاف المصدر أن الطاقة المتجددة ستكون أحد أهم عناصر الحلول للمشكلات التى تواجه الدولة، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة ستكون عنصرا أساسيا فى مشروعات تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر والتخلص الآمن من النفايات المشعة.

وقال المصدر إن محافظة أسوان تعد أرضا خصبة للتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية، حيث جارٍ الانتهاء من إنشاء محطات جديدة بقدرة 700 ميجا وات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة كوم أمبو، لافتا إلى أن هناك مشروعات مستقبلية تصل قدرتها لـ2000 ميجا وات.