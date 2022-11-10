وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لقد تقرر أن يمثل سيرجي لافروف روسيا في قمة مجموعة العشرين".

يُشار إلى أنه، في وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام عالمية عن الحكومة الإندونيسية، أنه وفقًا لجاكرتا، قد يشارك الرئيس الروسي في إحدى جلسات القمة عبر شبكة الإنترنت.



ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري في جزيرة بالي بإندونيسيا.