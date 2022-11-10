اليوم السابع
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القوى العاملة: متابعة مستمرة لمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى لأوضاع العمالة بداخلها

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:22 م
القوى العاملة: متابعة مستمرة لمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى لأوضاع العمالة بداخلها مديرية القوى العاملة ببنى سويف تنظم زيارة ميدانية إلى أحد مصانع المنسوجات
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بشأن تنظيم زيارة ميدانية إلى أحد مصانع المنسوجات والصباغة، وآخر للجوارب، ومصنع لعب الأطفال بالمنطقة الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالحرص على المتابعة المستمرة والدورية لاحوال العمالة فى كافة القطاعات وتذليل أى معوقات تواجههم لضمان سير العمل والإنتاج.
 
وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقريره للوزارة ، انه قد حضر وشارك في الزيارة حمدى عزب مدير المنطقة،وهانى سعد مدير العلاقات العامة بالمديرية ، مؤكداً حرص المديرية وإداراتها على المتابعة المستمرة مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لأوضاع العمالة بداخلها ، وضمان بيئة عمل آمنة للجميع .
 
وأضاف مدير المديرية ، ان تلك الزيارة تأتى في إطار سلسلة من الزيارات تقوم بها المديرية وإداراتها والمكاتب التابعة لها ، لمتابعة العمل والانتاج داخل المنشآت ، والتأكد من حصول العمال على كافة حقوقهم بالتوازى مع تحقيق مصالح أصحاب الأعمال .
 
 
 

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