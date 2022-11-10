القوى العاملة: دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق عمل بورسعيد

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة ببورسعيد بشأن بدء دورات التدريب المهنى على مهن يحتاجها سوق العمل منها التفصيل والحياكة، بمركز التدريب المهني الثابت بالمديرية، لعدد 42 متدربة في إطار خطة التدريب للعام 2022 -2023 .

وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره للوزارة، أنه تم افتتاح البرامج التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة للعام التدريبى الجديد ، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير برامج تدريبية لهم ملائمة على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وتحت رعاية من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

كما وجه مدير المديرية، المتدربات إلى ضرورة التحلى بالثقة بالنفس والإرادة لتحقيق الأهداف مهما كانت العقبات، ووعد بتقديم كل الدعم والمساندة من القائمين بالتدريب بالمركز فنيا ومعنويا خلال التدريب للجميع، كما استمع إلى المتدربات الجدد عن ما الأسباب التى دفعتهم للالتحاق بالتدريب وما هى أحلامهم فى المستقبل ، وقدمت بعض الخريجات من الدورات السابقة نماذج نجاح مشرفة كرائدات أعمال على مهنة التفصيل والحياكة بحضور منار العوضى مدير مركز التدريب.