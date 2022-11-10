"القومى للمرأة" يهنئ البطلة سمر حمزة بعد تصدرها التصنيف العالمى للمصارعة

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى البطلة المصرية سمر حمزة لاعبة المصارعة الحرة بعد تصدرها التصنيف العالمى للمصارعة، وفقا للاتحاد الدولي للمصارعة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بالإنجاز التاريخى باعتلاء البطلة المصرية التصنيف الدولى للمصارعة لأول مرة لتدخل التاريخ، مؤكدة أنها نموذج مشرف ومشرق لبطلات حفرن فى الصعاب ورفعن اسم مصر عاليا فى منصات التتويج المحلية والعالمية.

وقد أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن التصنيف العالمي الجديد للمصارعة النسائية وزن 76كجم، حيث توجت سمر حمزة بالمركز الأول وصدارة التصنيف الدولي.

وجاءت سمر فى قمة التصنيف تليها لاعبة تركيا ثم أستونيا واليابان، وكانت سمر حمزة توجت بفضية بطولة العالم الماضية والتى أقيمت الشهر الماضى، وكذلك برونزية عام 2021.

وتعد الميدالية الفضية التى توجت بها سمر حمزة هى الثانية لها فى بطولات العالم، حيث سبق وتوجت بميدالية برونزية فى بطولة العالم 2021، بعد غياب 15 عاما عن التتويج بميداليات، حيث تعد ميدالية سمر هى الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006، وهى ذهبية بطولة العالم، أى أنها استعادت التتويج بالميداليات بعد غياب 15 عاما عن ببطولات العالم.