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الغرف التجارية بالجيزة: ندعم تحول الشركات والمصانع للاقتصاد الأخضر

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:16 م
الغرف التجارية بالجيزة: ندعم تحول الشركات والمصانع للاقتصاد الأخضر النائب عادل ناصر
كتب إسلام سعيد

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قال النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام، إنه تماشيا مع رؤية الدولة فى التوجة للاقتصاد الاخضر فى كل المجالات الاقتصادية فإن الغرف التجارية ستدعم هذا التوجة من خلال تنفيذ كل المتطلبات للتحول للاقتصاد الأخضر فى الشركات والمصانع التابعة للغرفة، وذلك للوصول الى اقتصاد صديق للبيئة  وتقليل  نسبة الكربون وتوفير الطاقة والحد من الانبعاثات الضارة 
 
 
 وأشار رئيس تجارية الجيزة إلي أن ذلك التوجه سيساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة  فى شتى مناحى الحياة وسيساعد الاقتصاد الأخضر المصريين  فى تحقيق حياة أفضل وفقا للمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة، كما يحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدى.
 
وأكد ناصر أن الغرف التجارية من مهامها التنفيذية المساهمة بالفكر والرأى فى كل النواحى والاشتراك بعضوية التنظيمات والهيئات الداخلية والخارجية  للمشاركة فى وضع السياسات والقرارات والنظم والقوانين وتسهم بكل جهودها وامكاناتها لتحقيق آمال وتطلعات المجتمع التجارى المصرى وتعميق وتعظيم مفاهيم التجارة العالمية وتعمل على زيادتها وتنوعها والمساهمة فى برامج الانماء الاقتصادى واحتياجات المواطن من المشروعات والأنشطة الجديدة لدفع الانتاج المصرى ليجد طريقه ووقعه الصحيح فى الاسواق العالمية.

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