اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف أنواع الأنفلونزا الموسمية وتؤكد: اللقاح ضرورى للوقاية من المرض

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:53 ص
الصحة تكشف أنواع الأنفلونزا الموسمية وتؤكد: اللقاح ضرورى للوقاية من المرض لقاح الانفلونزا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة  والسكان، أنواع الأنفلوانزا الموسمية، موضحة أن تلقى لقاح الإنفلوانزا الموسمية يوفر حماية من كافة أنواع فيروسات الإنفلونزا.
 
وقالت الوزارة من خلال منشور توعوى اليوم، تتفرع فيروسات الإنفلوانزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلوانزا الأخطر إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.
 
وأضافت: تنقسم فيروسات الانفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية، لافتة إلى أن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة».
 
وتابعت: أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا فى حالات عدوى خفيفة مشيرة إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

الصحة

الصيدليات

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة