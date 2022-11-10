وأكدت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن العاصمة بيروت ظهرت بها 5 حالات مثبتة حتى الآن، فيما يتمركز انتشار الكوليرا في مناطق محافظات الشمال وبعلبك والبقاع.

ومن المقرر أن يتسلم وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا غدا في المخزن الرئيسي للأدوية ببيروت بعد وصولها للبنان اليوم وذلك لإطلاق الخطة الوطنية للتلقيح يوم السبت المقبل.