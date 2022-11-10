اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة التونسية: طابع بريدي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:00 ص
الصحة التونسية: طابع بريدي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي سرطان الثدى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن مؤسسة البريد أصدرت طابعًا خاصًا بسرطان الثدي مساهمة منها في تعزيز الحملات الوقائية بالوزارة ضد هذا المرض، وفي إطار التعاون القائم بين الجانبين.


وذكرت الوزارة - في بيان لها أن هذا الطابع يمثل مناسبة وطنية تهدف للتوعية والوقاية من سرطان الثدي، وذلك تحت شعار "سرطان الثدي .. الاكتشاف المبكر يجعل الشفاء أسهل"، بهدف تعزيز التوعية لدى السيدات، مشددة على أهمية الفحص المنتظم والفحص السريري السنوي للسيدات للمساهمة في التشخيص المبكر لهذا المرض والحد من خطورته.


كان وزراء الصحة علي المرابط، والنقل ربيع المجيدي، والمرأة والأسرة آمال بلحاج، قد شهدوا الشهر الماضي انطلاق القافلة الصحية "القطار الوردي"، والتي جابت عددًا من الولايات لتوقيع الكشف الطبي على السيدات في إطار حملة صحية للتصدي لسرطان الثدي.


سرطان الثدى

وزارة الصحة التونسية

تونس

مؤسسة البريد فى تونس



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