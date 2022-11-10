اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 07:07 م
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السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية فى الغربية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:24 م
السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية فى الغربية سيارة إطفاء -أرشيفية
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية على حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية بشبيش التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بشبيش التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

 

وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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