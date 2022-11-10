السيطرة على حريق سيارة بالإسماعيلية دون إصابات

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، على حريق شب فى سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق الدائري دائرة قسم ثالث الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ باشتعال النيران فى سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق الدائري دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات المطافئ والإسعاف إلى مكان البلاغ وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى شب فى السيارة رقم ( ط ل م 9759) ملاكى ولا توجد أى خسائر بشرية أو مصابين، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.