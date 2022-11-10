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السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ.. وتشيد بالتنظيم

الخميس، 10 نوفمبر 2022 07:21 م
السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ.. وتشيد بالتنظيم السيدة انتصار السيسي
كتب محمد الجالى

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عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن تشرفها بحضور عدد من العروض خلال تفقدها للمنطقة الخضراء بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ. 
 
وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "لقد شعرت بسعادة بالغة، خاصة وأن القائمين على هذا المجهود هم الشباب المتطوعون وشباب البرنامج الرئاسي، الذين يصلون الليل بالنهار لخدمة ضيوف المؤتمر، وحتى تخرج كل الفعاليات في أفضل مستوى.. وقد رأيت مستوى غير مسبوق من الاحتراف، بفضل ما اكتسبه هؤلاء الشباب من خبرات على مدار السنوات الماضية".
 
ووجهت قرينة رئيس الجمهورية التحية لكل من أسهم في خروج مؤتمر المناخ بهذا الشكل المشرف.
 
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السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

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السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

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السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

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السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

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السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

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السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

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السيدة انتصار السيسى

انتصار السيسي

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