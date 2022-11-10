اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسى تتفقد المنطقة الخضراء وتشيد بدور الشباب فى تنظيم cop27

الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:14 م
السيدة انتصار السيسى تتفقد المنطقة الخضراء وتشيد بدور الشباب فى تنظيم cop27 السيدة انتصار السيسى تتفقد المنطقة الخضراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن تشرفها بحضور عدد من العروض خلال تفقدها للمنطقة الخضراء بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ. 
 
وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "لقد شعرت بسعادة بالغة، خاصة وأن القائمين على هذا المجهود هم الشباب المتطوعون وشباب البرنامج الرئاسي، الذين يصلون الليل بالنهار لخدمة ضيوف المؤتمر، وحتى تخرج كل الفعاليات في أفضل مستوى.. وقد رأيت مستوى غير مسبوق من الاحتراف، بفضل ما اكتسبه هؤلاء الشباب من خبرات على مدار السنوات الماضية".
 
ووجهت قرينة رئيس الجمهورية التحية لكل من أسهم في خروج مؤتمر المناخ بهذا الشكل المشرف.

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة