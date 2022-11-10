وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس بالوسط والساحل التونسي من إحباط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 794 مهاجرا من الغرق.



وأضاف أن وحدات تابعة للمناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية أحبطت 15 محاولة للهجرة خلسة وأنقذت 766 شخصا من بينهم عدد 751 يحملون جنسيات جنوب الصحراء و15 تونسيا بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر .



وتابع إن الوحدات التابعة لمنطقتي الحرس بنابل والمنستير من جانبها ، تمكنت من إحباط محاولتي اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة 28 شخصا من بينهم 25 يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وثلاثة تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم أيضا للغرق بعرض البحر .