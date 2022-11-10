السبت المقبل.. "هانى عادل" يحيى حفلا موسيقيا بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية يوم السبت الموافق 12 نوفمبر حفلا موسيقيًا للفنان الشاب هانى عادل تحت عنوان: الرمادى كله سحر، وذلك فى تمام السابعة مساء بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.



و الفنان المصرى هانى عادل أحد رواد الموسيقى البديلة فى مصر والوطن العربى، وهو مغنى وممثل خريج كلية الحقوق من جامعة القاهرة. بدأ هانى الغناء من صغره، وفكرة تكوين فرقة جاءته منذ عام 1999 حيث كان يغنى ويعزف آلة الجيتار، ويلحن ويقيم بعض الحفلات باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى أن كوّن فرقة (وسط البلد) والتى طرحت أول ألبوماتها الغنائية عام 2007.



كما يستعد هانى لإطلاق مشروعه الموسيقى الخاص، الذى يقدم فيه أغانيه الخاصة بالإضافة إلى تقديم تجارب موسيقية أثرت فى حياته الفنية بمصاحبة مجموعة من أمهر الموسيقيين.