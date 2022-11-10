اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت المقبل.. "هانى عادل" يحيى حفلا موسيقيا بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:12 م
السبت المقبل.. "هانى عادل" يحيى حفلا موسيقيا بمكتبة الإسكندرية الفنان المصري هاني عادل
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية يوم السبت الموافق 12 نوفمبر حفلا موسيقيًا للفنان الشاب هانى عادل تحت عنوان: الرمادى كله سحر، وذلك فى تمام السابعة مساء بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.


و الفنان المصرى هانى عادل أحد رواد الموسيقى البديلة فى مصر والوطن العربى، وهو مغنى وممثل خريج كلية الحقوق من جامعة القاهرة. بدأ هانى الغناء من صغره، وفكرة تكوين فرقة جاءته منذ عام 1999 حيث كان يغنى ويعزف آلة الجيتار، ويلحن ويقيم بعض الحفلات باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى أن كوّن فرقة (وسط البلد) والتى طرحت أول ألبوماتها الغنائية عام 2007.


 كما يستعد هانى لإطلاق مشروعه الموسيقى الخاص، الذى يقدم فيه أغانيه الخاصة بالإضافة إلى تقديم تجارب موسيقية أثرت فى حياته الفنية بمصاحبة مجموعة من أمهر الموسيقيين.


الاسكندرية

هانى عادل

مكتبة الاسكندرية

فرقة وسط البلد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة